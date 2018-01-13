وأضافت البعثة "تدين بعثة الاتحاد الأفريقي التعليق بأشد العبارات وتطالب بالتراجع عن التعليق وبالاعتذار أيضا ليس للأفارقة فحسب لكن لجميع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم".

كما شجبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تصريحات ترامب واصفة إياها بأنها "عنصرية ومسيئة للدول الأفريقية ولذوي الأصول الأفريقية".

واعتبرت (إيسيسكو) في بيان أن "هذه الإساءات العنصرية المهينة لدول وشعوب بكاملها من رئيس دولة تكونت من مهاجرين من أنحاء العالم هو انحدار أخلاقي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "هذا التصرف الأهوج المخالف للقيم والمبادئ الانسانية التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية من شأنه أن يؤجج المشاعر ويحض على العنصرية واحتقار الآخر".

وأكد البيان تضامن (إيسيسكو) مع الدول الافريقية التي يوجد ضمنها أعضاء في المنظمة وكذلك مع جميع ذوي الأصول الأفريقية "في رفض واستنكار هذه التصريحات العنصرية المقيتة".