ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، يتطلع تشيلسي لبدائل محتملة للمدرب الإيطالي بما في ذلك ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي في حال قرر كونتي ترك الفريق.

وقال المدرب البالغ من العمر 48 عاما خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "كل شيء ممكن".

وأضاف "يتبقى لي عام آخر في عقدي مع النادي لكن كل شيء يبدو ممكنا في كرة القدم. مهمتنا صعبة للغاية لأن كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة".

وتابع "يتبقى لي عام في عقدي. لكن النادي قد يقرر إنهاء ارتباطه بي".

وتعاقب على تدريب تشيلسي 10 مدربين مختلفين منذ شراء المالك رومان ابراموفيتش النادي عام 2003.