أبو ظبي - سكاي نيوز عربية كشف المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن المغرب سيعتمد نظام صرف جديد اعتبار من الاثنين المقبل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية، الجمعة.
وقال الخلفي إن "وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمئة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة..".
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، "تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة".