وقال الخلفي إن "وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمئة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة..".

وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، "تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة".