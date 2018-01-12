وقال الكونسورتيوم الأوروبي أنه اطلع على نسخة غير نهائية من العقود التي كانت موضع تفاوض بين "مجموعة" المقربين من ميسي والنادي الكتالوني، أعدت بتاريخ 30 يونيو 2017، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يوقع ميسي الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، على تمديد عقده إلا في 25 نوفمبر، بعد تجاذب طويل يحمل على الاعتقاد بأن العقد النهائي "أفضل بكثير من الذي كتب في 30 يونيو"، بحسب موقع "ميديابار" الفرنسي، أحد أعضاء الكونسورتيوم الأوروبي.

وبحسب ما نشره الموقع الفرنسي، تبلغ القيمة الإجمالية لعائدات ميسي من عقده الجديد مع برشلونة، الممتد حتى عام 2021، أكثر من 400 مليون يورو (قبل احتساب الحسومات الضريبية).

وبحسب بنود الاتفاق الأولي، يفترض أن يحصل ميسي على 70 مليون يورو سنويا (85% منها على شكل أجور و15% من حقوق الصورة) في المواسم الأربعة المقبلة، تضاف إليها مكافأة توقيع بقيمة 63,5 مليون يورو و"علاوة ولاء" بـ 70 مليون يورو، في حال لم يترك النادي الكتالوني قبل انتهاء مدة العقد الجديد.

وكشف الكونسورتيوم أيضا أن ميسي كان مطلوبا من ريال مدريد، الغريم الأزلي لبرشلونة.

وأشار "ميديابار" إلى رسالة إلكترونية بعث بها محامي "مجموعة" ميسي إلى والد الأخير خورخي في 23 يونيو 2013، يبلغه فيها بأن ريال مدريد مستعد لدفع البند الجزائي في عقد ميسي، البالغة قيمته 250 مليون يورو.