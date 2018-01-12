وسجل مهند عسيري (2 و26 من ركلة جزاء) وسلمان المؤشر (22 و 42) واليوناني يوانيس فتفاتزيديس (82) الأهداف فارتفع رصيد الأهلي الثاني على قائمة الترتيب إلى 34 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من الهلال الذي يستضيف السبت الاتحاد في قمة المرحلة.

في المقابل، بقي الباطن على رصيده السابق 20 نقطة في المركز التاسع .

وشهد ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ظهور السيدات في المدرجات لأول مرة تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرياضة السماح للعائلات بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب فقط، والملعبان الآخران هما استاد الملك فهد الدولي في الرياض واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.