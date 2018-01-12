وحاول مسعود مراوغة أزارو عندما أعاد أحد الزملاء الكرة له في الدقيقة 102، لكن المهاجم المغربي استخلصها ووضعها في الشباك الخالية ليقود فريقه للقب السوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد الأهلي هيمنته المحلية بإضافة لقب السوبر إلى لقبي الدوري والكأس، بالتفوق على وصيفه في الكأس على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقام فيها المباراة في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب في النسخة الأولى بالفوز 3-2 على الزمالك، الذي ثأر من منافسه بعد ركلات ترجيح في استاد محمد بن زايد في أبوظبي العام الماضي.

وفاز الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري في نهائي الكأس بعد وقت إضافي.