وقال فيلي في خطاب استقالته لوزارة الخارجية: "كمسؤول دبلوماسي وقعت على قسم لخدمة الرئيس وإدارته بإخلاص ودون تحزب سياسي، حتى عندما لا أتفق مع بعض السياسات".

وتابع: "أساتذتي أوضحوا أنه إذا رأيت أنني غير قادر على القيام بذلك، فإن الأشرف لي أن أستقيل. وقد حان ذلك الوقت"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية رحيل فيلي، قائلة إنه أخطر "البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحكومة بنما بقراره التقاعد لدواع شخصية اعتبارا من التاسع من مارس هذا العام".