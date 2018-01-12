وقبل نحو ساعتين من بداية المباراة بين فريقي الأهلي والباطن في الملعب الواقع بمدينة الملك عبدالله الرياضية، توافدت المشجعات إلى الملعب وفي أيديهن أوشحة خضراء تحمل شعار نادي الأهلي.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المهمة، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

وسبقت الحماسة صفارة البداية بأشواط في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الحدث التاريخي.

وقالت لمياء خالد ناصر (32 عاما) المقيمة في جدة لوكالة فرانس برس: "مع هذا الحدث، يتأكد لنا أننا نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. أشعر بفخر كبير لأنني شاهدة على هذا التغيير".

من جانبها، رأت رويدة علي قاسم (50 عاما) أن يوم المباراة "يوم تاريخي في المملكة يستكمل التغييرات الجذرية الأخيرة"، مضيفة: "أنا فخورة وسعيدة جدا بهذا التطور وبمواكبة الإجراءات الحضارية التي تنتهجها أغلب الدول. أتمنى أن يدوم هذا العز".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية السماح بدخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل ألوان الفريق.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد مباراة مساء الجمعة من على المدرجات في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.

وسبق وأن أعلن ملعب "الجوهرة المشعة" الذي يستضيف مباراة اليوم، أنه خصص أماكن للنساء والعائلات.