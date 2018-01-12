وبحسب الفيديو الذي تدواله رواد مواقع التواصل الاجتماعين كان واينستين يتناول الطعام ليلة الثلاثاء في مطعم إليمنتس في سكوتسديل بولاية أريزونا، عندما اقترب منه رجل يدعى ستيف وطلب أن يصوره.

وظهر في الفيديو واينستين وهو يهم بمغادرة المطعم، حاول أحد الأشخاص تصويره، وعندما رفض، قام شخص آخر بصفعه مرتين على وجهه، مكيلا له الشتائم.

ورغم تعرضه للصفع والموقف المحرج الذي واجهه، رفض واينستين استدعاء الشرطة واكتفى بمغادرة المطعم.

وتتهم نحو مئة امرأة، بينهم نجمات، واينستين بالتحرش أو الاعتداء أو الاغتصاب، وتم فتح تحقيقات في هذه المزاعم في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، لكنها لم تفض بعد إلى اتهامات.

وأنكر المنتج هذه الادعاءات مرارا، وقالت متحدثة باسمه أن "هارفي واينستين ينفي أن يكون أقام أي علاقة جنسية دون موافقة الطرف الآخر".