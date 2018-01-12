وعلقت البالونات الوردية والبرتقالية وصفراء اللون داخل قاعة العرض في سوق "لو مول" التجاري، فيما وقفت السيدات لالتقاط الصور أمام السيارات، واختبار مقاعد القيادة.

وقالت إحدى زائرات المعرض، غادة العلي، إنه يشهد إقبالا لأنه "أول معرض سيارات للسيدات"، معتبرة أنه "إنجاز كبير"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت: "لطالما كنت مهتمة بالسيارات، لكن لم تكن لدينا القدرة للقيادة، أما الآن فأنا مهتمة حقا بشراء سيارة، على أن يكون سعرها مناسبا".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر قرارا في سبتمبر الماضي، يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة بحلول يونيو المقبل.

وركز المعرض على السيارات الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، وقدم فريقا من البائعات لمساعدة هذه القاعدة الجديدة من الزبائن السيدات.

وضم المعرض لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "سوقي وتسوقي" لتجذب اهتمام زائرات المعرض داخل السوق التجاري.