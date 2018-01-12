وحضر أكثر من 5 آلاف شخص القداس الذي أقيم في "كنيسة عماد السيد المسيح" بموقع "المغطس"، على مسافة نحو 50 كلم غربي عمان.

وتقدم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، الأسقف بيير باتيستا بيتسابالا، موكبا من عشرات الكهنة سار على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى النهر، حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس.

وقال المدبر الرسولي قبيل القداس: "من المفرح أن ترى كل هذا العدد من الناس يحتفلون هنا، (...)، من النادر في بلداننا أن نرى هذا العدد الضخم من المسيحيين قادمين من كل مكان"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها، قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب: "هذه المناسبة أفضل وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة مسيحية ومسلمة، وهي خير تذكير للعالم بأن جذور المسيحية بدأت وستبقى راسخة في الشرق".

وتطرقت الوزيرة للأحداث التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا، بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل، قائلة: "عيدنا اليوم يأتي في وقت حزين تتعرض فيه مدينة السلام القدس لكافة أنواع الإساءة".

وأكدت الوزيرة أن القدس "ستبقى عربية فلسطينية تحت الوصاية الهاشمية"، مشددة على رفض الأردن لقرار ترامب.

كما قال المدبر الرسولي إن "القدس يجب أن تبقى أم الجميع (...) كل المؤمنين يجب أن يشعروا في القدس بأنهم في وطنهم، وعلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يصلوا إلى حل بخصوص مستقبلها".

وبارك الكهنة مياه النهر أثناء القداس ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب المعتقد المسيحي.

ويقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" على قائمة التراث العالمي عام 2015.