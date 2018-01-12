ويضم المعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا، فيما يعتبر أكبر معرض تكنولوجي في العالم.

ويعتبر لاعب تنس الطاولة الآلي "فوربيس" واحدا من بنات أفكار الشركة الصناعية أومرون، حيث يعتمد "فوربيس" على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وأنظمة التشغيل الآلي، إلى جانب أنظمة التحكم بالحركة وتكنولوجيا الاستشعار لتتبع كرة البينغ بونغ وملاحظة تحركات اللاعبين المنافسين.

وقال كيث كيرستن، المدير التسويقي بشركة أومرون، إن هذا "الروبوت يبدو أنه يركز على كرة البينغ بونغ، إلا أنه يركز أيضا على اللاعب الذي أمامه، لذا فهو يستخدم تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه والذكاء الصناعي ولغة الجسد، ليتمكن من تحديد قدرة اللاعب على اللعب".

وأضاف كيرستن: "الفكرة هنا هي أنه إن لم تكن لاعبا جيدا للعبة، مثلي، فإن هذا الآلي سيلعب بطريقة سهلة نوعا ما. وإذا ما تحسن أداؤك أو حل مكانك أحد يجيد اللعب أفضل منك فإن هذا الآلي يصبح أسرع ويزيد من صعوبة لعبه ليطور مهاراتك إلى الأفضل".

ويمكن لـ"فوربيس" أن يرصد حركة كرة تنس الطاولة وموقعها لثمانين مرة خلال ثانية واحدة، وأن يستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحركة التالية لمنافسه.