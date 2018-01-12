وقال رونالدو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2002، إن نيمار "في باريس سان جرمان الآن، ولكن القرار الذي اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر خطوة إلى الوراء".

وأضاف في حديث لقناة النجم البرازيلي السابق زيكو على موقع يوتيوب: "كان في برشلونة وذهب إلى باريس سان جرمان. أنا كنت ألعب في برشلونة، ولكنني ذهبت إلى إنتر ميلان عندما كان الدوري الإيطالي أكثر تنافسية".

يذكر أن رونالدو لعب موسما واحدا فقط في صفوف الفريق الكتالوني (1996-1997).

وتصدر نيمار عناوين الصحف الصيف الماضي عندما انتقل إلى صفوف سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلته أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

ورجحت تقارير أن يكون أحد أهداف نيمار من هذا الانتقال، الخروج من ظل زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي يفتقدها اللاعبون البرازيليون منذ عام 2007، عندما نالها نجم ميلان الإيطالي وريال مدريد السابق ريكاردو كاكا.

وفي حديثه مع زيكو، تطرق رونالدو أيضا إلى أمله في مشاهدة مواطنه المهاجم الواعد في مانشستر سيتي الإنجليزي غابريال جيزوس كقلب هجوم جديد لمنتخب السيليساو، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال رونالدو المتوج مع البرازيل بلقب كأس العالم 1994 و2002: "كأس العالم على الأبواب، ونحن بحاجة إلى أهدافه (...) منذ فترة طويلة ونحن نبحث عن الرقم 9".