وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان، إنه تم التوصل إلى تسوية بين مفاوضي الجانبين، بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات الشاقة،

وأضاف أنه بناء على التسوية، ستعمد قيادة الحزب الاشتراكي، بعد اجتماعها في برلين، إلى "تسمية لجنة" مكلفة إجراء مباحثات مفصلة مع المحافظين حول ائتلاف حكومي.

ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق بين زعماء حزبيين وبرلمانيين الطريق أمام مفاوضات تفصيلية في الأسابيع المقبلة، مما يزيل حالة الجمود التي أثرت سلبا على دور ألمانيا في الشؤون الدولية وأثارت تساؤلات بشأن بقاء ميركل في منصبها.

ومع ضعف موقفها عقب نتيجة انتخابات سبتمبر، خاطبت ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يميل نحو اليسار لتجديد ما يطلق عليه "ائتلاف كبير" بعد انهيار محادثات بشأن ائتلاف ثلاثي في نوفمبر مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وتريد المستشارة، التي تحظى باحترام واسع النطاق في الخارج بعد أكثر من 12 عاما في السلطة، نجاح المحادثات لتجنب المزيد من التراجع في سلطتها الشخصية وضعف التأثير العالمي لألمانيا وليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي.