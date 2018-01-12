وكانت كنيسة لامبستاند الذهبية تتواجد في مقاطعة شانشي، وتعتبر ثاني كنيسة مسيحية يتم هدمها من قبل السلطات في الأسابيع الأخيرة.

وقال موقع "ميرور" البريطاني إن السلطات استخدمت الآلات الثقيلة لتدمير الكنسية التي كان يقصدها أكثر من 50 ألف للعبادة.

وتم بناء الكنسية من قبل بعض الإنجيليين، من خلال مساهمات من المسيحيين المحليين التي قدرت بـ2.2 مليون جنيه إسترليني.

وتحت حكم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قامت الحكومة الصينية بتدمير عدة كنائس أو إزالة "الصليب" من فوقها، كجزء من حملة تعكس خوف الحزب الشيوعي من المسيحية، التي يقولون إنها "تشكل تهديدا عليهم في البلاد".

وتتيح القوانين الصينية حرية ممارسة أي ديانة، إلا أن الحكومة باتت مؤخرا تسيطر "بشدة" على الحياة الروحية لمواطنيها، وفق ما نقلته "الميرور".