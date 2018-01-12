وقال إنييستا (33 عاما) لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إن اللاعب القادم من ليفربول الإنجليزي في صفقة قدرت بـ160 مليون يورو، لن "يدفعني إلى الاعتزال أو الرحيل".

وتابع الدولي الموهوب "أنا لاعب في هذا النادي، وقلت دوما أن الأفضل بمقدورهم تمثيله.

وهذا يجعل كوتينيو بين الأفضل. هو شاب ويملك موهبة فطرية ويمكنه النمو في برشلونة".

وأردف اللاعب الذي أحرز لقب الدوري 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة "لن يأتي لاعب يدفعني إلى الاعتزال أو يخرجني من هنا. بعمر الثالثة والثلاثين المسألة ليست كذلك".

أضاف "كوتينيو أتى إلى هنا ليحسننا".

وأشاد قائد برشلونة المكنى "الرسام"، بقدرات الدولي البرازيلي "هو سريع وموهوب، يربط (اللعب) جيدا، يستخدم قدميه بشكل جيد، يصنع الأهداف ويسجلها".

وعن القيمة الهائلة التي جعلته ثالث أغلى لاعب في العالم، أضاف إنييستا "سعر السوق يقرر قيمة اللاعب. بعيدا عن الجنون، يجب أن نكون سعداء أنه معنا".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، و16 عن غريمه ريال مدريد، وهو يحل على ضيفا على سوسييداد الأحد في المرحلة التاسعة عشرة.