وأكد فينغر عدم وجود أي عرض "ملموس" لضم اللاعب الدولي، على رغم التقارير الصحافية عن اهتمام ناديي مانشستر سيتي ويونايتد به.

وينتهي عقد سانشيز مع النادي اللندني في يونيو 2018، ويجد النادي اللندني نفسه أمام بيعه في فترة الانتقالات الحالية، التي تمتد حتى نهاية يناير، أو رحيله كلاعب حر في نهاية الموسم.

وكان جوسيب غاورديولا، المدرب الإسباني لمانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى لضم التشيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي حين يتوقع أن يجدد النادي مسعاه في فترة الانتقالات الحالية، تشير التقارير إلى أن غريمه مانشستر يونايتد بإشراف البرتغالي جوزيه مورينيو قدم عرضا لضم سانشيز بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، مقابل 20 مليون جنيه من سيتي.

وردا على سؤال عما إذا كان يونايتد مهتما بضم سانشيز، قال فينغر للصحافيين في تصريحات تسبق اللقاء ضد بورنموث، الأحد، في الدوري: "لا شيء ملموسا فعلا في الوقت الحالي".

ولدى سؤاله عن صحة هذه التقارير، قال: "أنتم تستنتجون ذلك. لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء"، مقرا في الوقت نفسه أن التنافس بين الناديين على ضم سانشيز، قد يفيد أرسنال من خلال رفع قيمة الصفقة المحتملة.

وشدد فينغر على أن اللاعب لن يرحل عن النادي إلا إذا توافر بديل.

وقال: "بالطبع أريد حلا سريعا. هل سنجد لاعبا مثله تماما؟ بالتأكيد لا، ولكن هناك دائما سبيلا لإيجاد توازن مختلف"، مضيفا أن "أليكسيس لاعب استثنائي، هو لاعب على مستوى عالمي، وإذا حصل ذلك (رحل عن النادي)، يتعين علينا إيجاد توازن مختلف في الفريق".

وقد يفقد أرسنال هذا الشهر أيضا لاعبه الإنجليزي ثيو والكوت، الذي أبدى مدرب إيفرتون سام ألاردايس اهتمامه بضمه.

وتعليقا على ذلك، قال فينغر: "سام ألاردايس أعلن رغبته، لكن ثيو والكوت لا يزال هنا"، مضيفا: "علاقتي جيدة بثيو ولا أريده أن يشعر بالإحباط أو أن يفقد فرصة المشاركة في نهائيات كأس العالم".

وشارك والكوت أساسيا مع أرسنال في 15 مباراة فقط هذا الموسم. وكان أرسنال تخلى عن لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلان لمصلحة فالنسيا الإسباني، الخميس.