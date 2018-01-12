وجاء في الإعلان الذي نشر في مجلة "أميليا": "التبول على هذا الإعلان قد يغير حياتك، (...)، تبولي على المنطقة المحددة وانتظري لحظة. إن كنت حاملا فستجدين مفاجأة هنا".

ووفرت شركة آيكيا ما يشبه اختبار كشف الحمل على تلك الورقة، إذ تتبول النساء اللاتي يعتقدن بأنهن حوامل، على المنطقة المخصصة لذلك، ليتبين بعدها نتيجة الفحص من خلال الكشف عن هرمون "إتش سي جي" الذي يفرزه جسد الحامل.

وفي حال كانت المرأة حامل بالفعل، فإن رمزا للخصم سيظهر في المنطقة التي تبولت عليها، لتتمكن من شراء مهد للطفل بسعر 495 كرونا (45 جنيها إسترلينيا)، بعد أن كان السعر الأصلي 995 كرونا (90 جنيها إسترلينيا).

وقال مدير التسويق لدى أيكيا، باتريك نيغرين، إن الشركة "تسعى لإظهار الحياة كما هي بالنسبة لكثير من الناس".

وأضاف: "نريد أن نكون موجودين عندما تحدث تلك اللحظات السحرية في حياة الناس"، في إشارة إلى اختبار الحمل الذي قد يغير حياة الأشخاص بشكل جذري.