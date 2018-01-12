وقال وزير المحليات والإسكان فنسنت موالي، الذي فرضت وزارته الحظر مع وزارة الصحة، لرويترز إن الشرطة أرسلت إلى ضاحية كانياما المكتظة بالسكان لوقف أعمال الشغب.

وأضاف "الشرطة موجودة بالفعل في المنطقة"، في إشارة للضاحية التي تقع قرب وسط لوساكا.

وقال بيتر زولو أحد السكان إن مثيري الشغب أغلقوا طريق لوس أنجليس الرئيسي وإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في مسعى لتفريقهم.

وأعلنت زامبيا يوم الأحد حظر تجول في ضاحية كانياما الموبوءة بتفش للكوليرا أدى إلى وفاة أكثر من 60 شخصا منذ أكتوبر.