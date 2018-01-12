وقد وقعت وزيرة المالية مانغالا سامارويرا القرار الذي يلغي الحظر، بهدف المساواة بين الجنسين وتعزيز السياحة، وفقا لبيان حكومي.

ودخل الحظر حيز التنفيذ عام 1979، في السنوات الأولى التي تبنت فيها سريلانكا اقتصاد السوق المفتوح. لكن العديد من الشركات استخدمت النساء لتقديم وبيع المشروبات الكحولية على الرغم من الحظر.

كما سمحت الحكومة لمنافذ الخمور بالبقاء مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء.

ويمكن أن يشكل القرار حساسية سياسية لرجال الدين في الدولة ذات الأغلبية البوذية ضد تحرير استهلاك الكحول، على الرغم من إن غالبية السكان يستهلكون الكحول.