وقالت صديقة السيدة إنهما عضوتان في نادي "ساوث إند راوينغ"، وكانتا تسبحان في حوالي الساعة السابعة صباح الخميس، عندما هاجم سبع بحر صديقتها وحاول سحبها للأسفل.

وأضافت الصديقة، وتدعى أليس ما، لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، أن سبع البحر قضم ركبة السيدة وحاول سحبها.

من جانبه قال اللفتانت في إدارة الإطفاء جون باكستر، إن رجل إطفاء متقاعد في سان فرانسيسكو، كان يسبح في نفس المنطقة، ساعد السيدة التي كانت تنزف بشدة خلال خروجها من الماء.

ونقلت على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وذكر باكستر أن المسؤولين يحضون الأشخاص الذين يزورون المنطقة الشهيرة بالسباحة على عدم النزول للماء فرادى وتوخي الحذر.