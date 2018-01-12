واستمرت المباراة ساعة واحدة و58 دقيقة وشهدت مواجهة قوية بين اللاعبتين، بعد أن بذلت كل منهما كل جهد مستطاع للفوز في خضم الاستعداد لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في منتصف الشهر الجاري.



وبعد خسارتها المجموعة الأولى كسرت بارتي (21 عاما) إرسال منافستها جافريلوفا (23 عاما) التي ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط التاسع من المجموعة الثانية وهو ما دفعها لتحطيم مضربها وتتلقى تحذيرا.

وفي بداية المجموعة الثالثة كسرت بارتي إرسال جافريلوفا مرة ثانية ثم كررت كسر الإرسال في الشوط السابع لتحقق الفوز وتضرب موعدا في المباراة النهائية مع الإيطالية كاميلا جيورجي أو الألمانية أنجليك كيربر.

وقالت بارتي بعد الفوز "أنا سعيدة بالفوز في النهاية وبالحصول على فرصة جديدة غدا".

وأضافت بارتي "اللعب هنا خلال الأسبوع الحالي منحني سعادة كبيرة".