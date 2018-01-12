وقالت الشركة إنها قدمت التماسا لدى الحكومة الفيدرالية تطلب إذنا بوضع السيارات على الطريق في وقت ما العام المقبل بدون سائقين من البشر.

وكانت وحدة القيادة الذاتية في جنرال موتورز قد أعلنت خططا لنقل الركاب في سيارات ذاتية القيادة والتي لا يقودها بشر في 2019. ولم يكشف عن مكان الخدمة بعد.

وقال متحدث باسم جنرال موتورز كيفين كيلي إن الشركة تجري اختبارات لأول سيارة ذاتية القيادة من طراز شيفروليه بولتس.

وأوضح أن الشركة لم تعلن عن عدد السيارات التي سوف تصنعها.

وكانت وايمو، ذراع السيارات ذاتية القيادة التي تصنعها شركة ألفابت إنك التابعة لشركة غوغل، قد صنعت عددا محدودا من السيارات ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة ودواسات.