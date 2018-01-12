وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية، أن درجة الحرارة انخفضت، الجمعة، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ بإقليم كانغ وون، شمال شرقي البلاد، إلى 24.8 تحت الصفر.

وفي جزيرة جيجو السياحية، التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة، اضطربت الحركة الجوية والبحرية والبرية، ومنع السلطات السياح من الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي.

ووصلت درجة الحرارة في العاصمة سيول، الجمعة، إلى 15.1 درجة تحت الصفر، وفي وانتشون إلى 14.2 درجة تحت الصفر، وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر، وبوسان إلى 8.8 نقطة تحت الصفر .

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بسمك 1-5 سنتمترات في المناطق الساحلية جنوب غربي البلاد وفي جزيرة جيجو>

وصدر تنبيه من الثلوج الكثيفة في جزيرة جيجو السياحية، حيث يعاني السياح العالقين في المطار وسكان الجزيرة من المصاعب الناجمة عن تعطل الرحلات الجوية، بسبب الطقس السيئ.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اعتدال الطقس بحلول 14 يناير الجاري، حيث ستعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها السنوية الطبيعية.