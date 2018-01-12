ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية عن مصدر ميداني أن مقاتلين في لواءي فتح والوحدة في الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محور البقع وحققوا انتصارات كبيرة، وكبدوا الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية فادحة، واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الاثله، على أهمية "الانتصارات الكبيرة" في البقع، بتطهير سلسلة جبال أم العظب من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران التي عاثت في الأرض فساد.

وأشاد بتضحيات جميع الألوية والوحدات العسكرية المرابطة في جبهة البقع محور صعدة، ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل 4 أشخاص، هم امرأتان وطفلان وبإصابة ثلاثة أطفال آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على إحدى قرى وادي الضباب غرب مدينة تعز.

وشهد يوم الخميس اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإيرانية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الرسمي لقوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله: إن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء اليوم عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه اراضي المملكة."

وأضاف "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سماء نجران ولا توجد خسائر بالأرواح."

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي /2216/ والقرار /2231/ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.