وقال إيه إس كيران كومار، رئيس المنظمة الهندية لبحوث الفضاء التابعة للحكومة، إن الأقمار الصناعية لحقت بالمدار بنجاح بواسطة مركبة إطلاق ساتلية قطبية، الجمعة.

وحمل الصاروخ 28 قمرا صناعيا صغيرا ونانونيا من الهند وكندا وفنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة نجاحات حققتها وكالة الفضاء الهندية.

وفي يونيو الماضي، أطلقت الهند أثقل صواريخها وتأمل في أن يتمكن في نهاية المطاف من حمل رواد إلى الفضاء، وهو إنجاز لم تحققه سوى روسيا والولايات المتحدة والصين.