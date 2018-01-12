وقال شينيتشي سيكي، المتحدث باسم فرع شركة (جي آر إيست) للسكك الحديدية بمدينة نييغاتا، إن القطار بدأ في التحرك مرة أخرى قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا تقريبا، أي بعد حوال 15 ساعة من اضطراره إلى التوقف الليلة الماضية.

وأضاف أن القطار، المكون من أربع عربات، غادر نييغاتا وسط ثلوج كثيفة الخميس في الساعة 4:25 مساء، أي بعد ساعة من موعده المقرر.

ومع تراكم الثلوج، لم تتحرك عجلات القطار وتوقفت بين عدة محطات في حوالي الساعة السابعة مساء عند معبر للسكك الحديدية.

,وفقا لسيكيK"قرر مسؤولون أن إجلاء جميع الركاب يشكل مخاطرة بسبب عمق الثلوج والظلام الدامس".

وكانت الكهرباء متوفرة داخل القطار، بالإضافة لوسائل التدفئة ودورات المياه.

وأخرج رجال الإنقاذ خمسة ركاب قالوا إنهم يشعرون بالتعب.

وسمح لبعض الركاب بمغادرة القطار بعد شروق الشمس بمساعدة موظفي السكك الحديدية بشرط قدوم أفراد أسرهم لمقابلتهم.

واستمر تأجيل وإلغاء بعض الرحلات اليوم الجمعة، واعتذر سيكي عن المشكلة الكبيرة التي وقعت للمسافرين.