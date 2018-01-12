وقالت جامعة بيهانغ في بكين، في رسالة بثتها مدونات صغيرة رسمية في وقت متأخر من مساء الخميس، إن تحقيقا اكتشف أن سلوك تشين شياو انتهك أخلاقيات المهنة وأحدث "تأثيرا بغيضا على المجتمع".

وأشارت الجامعة إلى أن تشين أعفى من مهامه، كأستاذ ونائب رئيس طلاب الدراسات العليا.

وذكرت خدمة الأخبار الصينية الرسمية أن هذه الخطوة جاءت عقب اتهامات بالتحرش الجنسي ضد تشين من قبل لوه شي شي، وهي أكاديمية صينية تقيم حاليا في الولايات المتحدة وست سيدات أخريات.

وتعود هذه الادعاءات إلى نحو 12 عاما مضت.