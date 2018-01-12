وهذه هي أسوأ هزيمة لكافاليرز هذا الموسم بعد هزيمته 127-99 أمام مينيسوتا تيمبر ولفز، الاثنين الماضي، في مباراة وصل فيها الفارق إلى 41 نقطة. كما أنها الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباريات لوصيف بطل الموسم الماضي.

ويحتل كافاليرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 26 فوزا مقابل 15 هزيمة، بينما عزز رابتورز مكانه في المركز الثاني في القسم ذاته بتحقيقه الفوز 29 مقابل 11 خسارة.

وكانت المباراة متكافئة في الربع الأول الذي انتهى بتقدم صاحب الأرض 30-24. وسجل رابتورز 12 نقطة مقابل أربع لكافاليرز، ليتقدم 55-34 قبل أن ينهي النصف الأول متفوقا 65-40.

واستمر تفوق صاحب الأرض، الذي لم يتأثر كثيرا بغياب صانع ألعابه كايل لوري بسبب الإصابة، في النصف الثاني لينهي المباراة بفارق 34 نقطة.

واستحوذ لاعبو رابتورز على 63 كرة مرتدة مقابل 35 لكافاليرز، في إشارة واضحة إلى تراجع دفاع كافاليرز هذا الموسم، إذ يملك سابع أسوأ دفاع في البطولة.

وفشل ايسايا توماس في تسجيل أي من محاولاته الست من خلف قوس الرمية الثلاثية، واكتفى بتسجيل أربع نقاط في مشاركته الثالثة في التشكيلة الأساسية هذا الموسم منذ عودته من الإصابة في الثاني من الشهر الحالي.

وسجل ليبرون جيمس 26 نقطة لكافاليرز فيما أضاف جيف جرين 13نقطة.

وكان البديل فريد فانفليت أكثر المسجلين في صفوف رابتورز برصيد 22 نقطة، فيما حقق يوناس فالانشينوس رقمين مزدوجين بتسجيل 15 نقطة، واستحواذه على 18 كرة مرتدة وهو رقمه الأفضل هذا الموسم.

وحقق بوسطن سيلتيكس فوزه السابع على التوالي بعد تغلبه 114-103على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المباراة التي أقيمت في لندن.