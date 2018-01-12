ووقعت الحادثة خلال مباراة بين فريق بينارول الأورغوياني وبالميراس البرازيلي، والتي فاز فيها الفريق البرازيلي 3-2 بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين.

وفي نهاية المباراة، اندلع شجار بين الفريقين، وشارك فيه الجمهور أيضا. وخلال المشاجرة التقطت عدسات الكاميرا ييري مينا لاعب بالميراس يجمع تجهيزات أحد المصورين ويركض بها بعيدا، حسب صحيفة "آس" الإسبانية.

لكن مشجعين ومستخدمين على مواقع التواصل قالوا إن المدافع الكولمبي قام بهذا الفعل، ليقدم دليلا للدفاع عن نفسه وسبب مشاركته في الشجار.

وقالت الصحيفة إنها لم ترصد إلى الآن أي تبعات قانونية للفعل الذي أقدم عليه مينا.