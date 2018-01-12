وقالت المحكمة الاتحادية إن محكمة ووبرتال (غرب) التي برأتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ارتكبت "خطأ قانونيا" في حكمها.

وكانت تلك المحكمة اعتبرت حينها أن المتهمين لم ينتهكوا القانون الألماني بشأن ارتداء زي موحد.

ففي أيلول/سبتمبر 2014 قام المتشددون السبعة بأعمال دورية ليلا وهم يرتدون صدريات برتقالية ممهورة بعبارة "شرطة الشريعة" في شوراع ووبرتال وهي مدينة صناعية في غرب ألمانيا تقطنها مجموعة مسلمة كبيرة.

وخاطب هؤلاء شبانا مسلمين ليطلبوا منهم عدم شرب الخمر وعدم ارتياد المقاهي وقاعات الألعاب أو المواخير. وأثارت البادرة استنكارا في ألمانيا.

وكانت المحكمة في 2016 اعتبرت أن الصدريات التي ارتداها المتشددون ليست "فئوية او مرهبة". لكن الحكم طعن فيه ووصل الى المحكمة الفدرالية.

وكان يقود تلك المبادرة حينها سفين لو أشهر الدعاة البالغ عمره 36 عاما.

وحكم عليه مؤخرا بالسجن خمس سنوات ونصف بعد إدانته في قضية أخرى بـ "دعم مبادرة إرهابية" لتجنيده مسلحين متطرفين للقتال في سوريا.