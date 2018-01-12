وذكر مسؤولون أن إمام جامع على الساحل إلى الجنوب من مدينة بنغازي أبلغ السلطات عن المهاجرين.

وأكد أحمد العريفي، وهو مسؤول في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، أن المهاجرين اعتقلوا في منطقة الزويتينة عند مخيم للمهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن السلطات ألقت القبض عليهم لترحيلهم إلى بلدانهم.

وليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الحالمين بالوصول لأوروبا عبر البحر. وعبر قرابة 120 ألف مهاجر من منطقة وسط البحر المتوسط العام الماضي.

ويغادر المهاجرون من غرب ليبيا في معظم الأحيان ومعظم المهاجرين من دول غرب أفريقيا لكن بعض أبناء شرق أفريقيا يدخلون ليبيا عبر السودان.

وقال العريفي إن السلطات رحلت 5686 مهاجرا في المجمل من شرق ليبيا العام الماضي بارتفاع من 2912 مهاجرا في 2016.

روايات "المهاجرين"

وذكر مهاجر من إريتريا في مركز للإيواء في بنغازي أنه وصل إلى ليبيا في مارس آذار قادما من السودان بعدما دفع أربعة آلاف دولار للقيام بالرحلة.

ونقل المهاجر عبر الصحراء الكبرى إلى مدينة صبراتة بغرب ليبيا وانتظر هناك مع مهاجرين آخرين لحوالي أربعة أشهر قبل أن يبلغ بإغلاق مسار الهجرة عبر البحر.

وقال المهاجر الإريتري إنه عاد بعد ذلك إلى أجدابيا الواقعة في شرق ليبيا وبالقرب من الزويتينة عبر بلدة بني وليد. وطالب المهربون المهاجر بدفع ألفي دولار إضافية للقيام بالرحلة إلى أوروبا لكنه لم يملك المال الكافي وفر من سوء معاملتهم له.

وأضاف "أردت الذهاب إلى إيطاليا للعمل لكن للأسف لم يكن هذا ممكنا. نعاني فقرا مدقعا في بلدنا وبه نظام دكتاتوري".

وتابع "أصابتنا العلل ونعاني أمراضا جلدية لأن المهربين أساءوا معاملتنا. لا نريد العودة لبلدنا. نريد الذهاب إلى أوروبا".