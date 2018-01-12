وأنهى بيترهانسل المرحلة السادسة من مدينة اريكيبا في بيرو إلى لاباز في بوليفيا متقدما بفارق 27 دقيقة عن السائق الاسباني بطل العالم للراليات مرتين ووالد كارلوس ساينز السائق في فورمولا 1.

وتفوق ساينز على بيترهانسل بفارق أربع دقائق وست ثوان في المرحلة البالغ طولها 313 كيلومترا.

وجاء الهولندي برنهارد تن برينكه سائق تويوتا في المركز الثالث وتأخر أكثر عن المتصدر إذ أصبح الفارق أكثر من ساعة واحدة و20 دقيقة.

ويملك بيترهانسل الرقم القياسي في الفوز برالي دكار ويسعى خلف لقبه 14 في سباق صعب سينتهي في الارجنتين يوم 20 يناير كانون الثاني.

ويبدو أن أحد سائقي بيجو ضمن الفوز بالسباق في فئة السيارات في المشاركة الأخيرة للشركة الفرنسية في دكار.

لكن لا يمكن ضمان أي شيء في الأجواء الصعبة والخادعة.

وفي فئة الدراجات النارية انتزع الأرجنتيني كيفن بنافيديس الصدارة من الفرنسي أدريان فان بيفرين متسابق ياماها.

وأنهى متسابق هوندا المرحلة متقدما على منافسه بفارق دقيقة و57 ثانية.

ويحصل جميع المتسابقين على راحة الجمعة.