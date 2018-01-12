ويشمل القرار كل المباريات التي تقام بإشراف الرابطة، وأبرزها دوري الدرجة الأولى وكأس الرابطة، ويأتي غداة حصول خطأين الأربعاء في مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة.

وقال كييو "لسوء الحظ شهدنا الليلة الماضية خطأين خطيرين في نظام تكنولوجيا خط المرمى، الأول في مباراة إميان وباريس سان جيرمان، فلم ينذر النظام حكم المباراة عبر الساعة التي يحملها في يده وجاء احتساب الهدف عبر الاستعانة بالفيديو، والثاني في مباراة إنجيه ومونبلييه حين أنذر النظام حكم المباراة عن طريق الخطأ عبر الساعة".

وتابع "أن هذين الخطأين غير مقبولين، خاصة أنهما حصلا مباشرة بعدما أبلغنا +غول كونترول+ (الشركة التي تؤمن خدمة هذه التكنولوجيا)"، مشيرا إلى أن النظام بحالته الحالية "غير موثوق به".

وحذرت الرابطة الشركة الشهر الماضي من إمكان فسخ عقدها مع بطولة الدوري في حال ظهور أخطاء إضافية.

وستختبر فرنسا أيضا تقنية حكم الفيديو المساعد بدءا من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، على سبيل الاختبار قبل اعتماده في الدوري في الموسم المقبل.

ولقيت هذه التقنية التي تختبرها دول عدة، مشاكل وانتقادات أيضا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يأمل في استخدامها رسميا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.