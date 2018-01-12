وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 40 كلم غرب مدينة بيو بين العاصمة نايبيداو والمدينة التجارية يانغون جنوبا على مسافة 150 كلم.

وأعقب ذلك ثلاثة ارتدادات بقوة أضعف بلغت 5,3 درجات.

وقالت "هناك احتمال ضئيل في وقوع ضحايا أو أضرار".

يذكر أن الزلازل شائعة نسبيا في ميانمار حيث وقعت ست زلازل قوية بلغت 7 درجات أو أكثر بين عامي 1930 و 1956 قرب صدع يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط البلاد وفقا للهيئة الأميركية.

وقد أدى زلزال قوته 6,8 درجة في العاصمة القديمة باجان إلى مقتل ثلاثة أشخاص عام 2016، وكذلك سقوط أبراج وانهيار جدران أحد معابد هذه الوجهة السياحية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ضرب زلزال آخر بقوة 6,8 درجات وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة المئات.

يشار إلى أن هذه الدولة الفقيرة في جنوب شرق آسيا لديها نظام طبي غير متطور خصوصا في مناطقها الريفية.

ولم ترد تقارير بسقوط ضحايا الجمعة.