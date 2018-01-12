ووضع المدرب أرنستو بالبيردي اللاعب الأرجنتيني وزميله لويس سواريز في التشكيلة الأساسية التي ضمت أفضل اللاعبين في مواجهة سيلتا بعدما تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأظهر ميسي تفاهمه الاستثنائي مع غوردي ألبا عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من الظهير الأيسر داخل الشباك في الدقيقة 13 وبعد ذلك بلحظات تبادل تمرير الكرة مع لاعب المنتخب الإسباني ليسدد في الزاوية السفلى.

وصنع ألبا سبعة أهداف لميسي هذا الموسم بجميع المسابقات ورد هداف برشلونة عبر العصور الجميل بتمريرة إلى زميله الإسباني الذي وضعها داخل المرمى في الدقيقة 28 محرزا الهدف الثالث.

وزاد سواريز الفارق في الدقيقة 31 عندما استفاد من تمريرة سيئة من بيوني سيستو ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي وأكمل إيفان راكيتيتش الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 87.

وتغلب أشبيلية 2-1 على ضيفه قادش ليتفوق 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب فيما قلب إسبانيول هزيمته 2-1 في مباراة الذهاب أمام ليفانتي إلى فوز 2-صفر خارج ملعبه وينضم إلى برشلونة في قرعة دور الثمانية التي ستقام الجمعة.