وتتعمد ميليشيات الحوثي الإيرانية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي تتم طردها منها.

وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الميليشيات زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.

كما جرى نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتفكيك معمل لصناعة المتفجرات للحوثيين في الخوخة والمناطق المحيطة بها.

وأكد مصدر في الفريق الهندسي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية انتزاع ما يقارب 5800 لغماً من المناطق المحررة، خلال الأيام القليلة الماضية، في جبهة اليتمة.

وفي سبتمبر الماضي، فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي اليمنية الساحلية.

كما أحبطت قوات التشكيل البحري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه مما أدى إلى مقتل خمسة منهم.

وكان قد استكمل فريق هندسي تابع للقوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي نهاية ديسمبر، تفكيك 3 حقول ألغام، زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية بأماكن متفرقة من مديرية الخوخة، التي جرى تحريرها أخيرا.

وقال مصدر عسكري بجبهة الساحل الغربي إن الفرق الهندسية بدعم من قوات التحالف العربي تواصل عملها في تطهير المناطق المحررة التي زرعها الانقلابيون بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن إزالة الألغام البحرية التي نشرتها الميليشيات الموالية لإيران بشكل كثيف وعشوائي.