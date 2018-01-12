من جهته، أكد ماكرون على "أهمية احترام" الاتفاق النووي مع إيران "من جانب جميع موقعيه"، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها الباليستي وسياساتها الإقليمية، لضمان استقرار أكبر في الشرق الأوسط".

ويفترض أن يعلن ترامب المعارض بشدة للاتفاق النووي، في الأيام المقبلة ما إذا كان سيعيد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تم تعليقها بعد تفكيك إيران خصوصا منشآت لتخصيب اليورانيوم.

وسبق أن توعدت طهران بالرد مؤكدة أنها "مستعدة لجميع السيناريوهات.

اجتماع مجلس الأمن القومي

من جهة أخرى يترأس الرئيس الأميركي اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لبحث قراره بشأن مصير العقوبات على إيران.

وتوقعت الخارجية الأميركية أن يتخذ الرئيس قراره اليوم.

ويبحث ترامب إمكانية إبقاء العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مجمدة بموجب الاتفاق النووي أو إعادة فرضها.

وتوقع وزير الخزانة الأميركية ستيف منوشين فرض عقوبات جديدة على طهران.

وأشارت تسريبات إلى أنه في حال اتجه ترامب إلى إبقاء العقوبات مجمدة فإنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات على أشخاص وكيانات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.".