وفي أول ظهور علني له منذ مقتل عمه على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية الشهر الماضي، قال العميد طارق محمد صالح "نحن أيضا نمد أيدينا إلى أشقائنا وبالذات في المملكة العربية السعودية للعمل على إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن".

وذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن العميد صالح وصل إلى مدينة عتق مركز المحافظة، قبل أن يتوجه إلى مديرية الصعيد لتقديم واجب العزاء بالقيادي في حزب المؤتمر عارف الزوكا الذي اغتالته الميليشيات مع الرئيس صالح في 4 ديسمبر.

وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن طارق صالح قتل في الاشتباك، لكن تبين لاحقا أنه نجا وشق طريقه لمكان آمن.