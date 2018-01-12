وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 205.60 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 25574.73 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.33 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند2767.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 58.21 نقطة، أو 0.81بالمئة، إلى 7211.78 نقطة.