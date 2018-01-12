أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لحق إشبيلية وإسبانيول بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعدما جدد الأول الفوز على ضيفه قادش من الدرجة الثانية 2-1، وتغلب الثاني على مضيفه ليفانتي 2-صفر في إياب ثمن النهائي.