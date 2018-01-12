أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لحق إشبيلية وإسبانيول بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعدما جدد الأول الفوز على ضيفه قادش من الدرجة الثانية 2-1، وتغلب الثاني على مضيفه ليفانتي 2-صفر في إياب ثمن النهائي.
في المباراة الأولى، سجل الفرنسي وسام بن يدر (31) والأرجنتيني خواكين كوريا (54) هدفي إشبيلية، والفارو غارسيا (86) هدف قادش.
وكان إشبيلية فاز بثنائية نظيفة ذهابا.
وفي الثانية، عوض إسبانيول خسارته على أرضه ذهابا 1-2، بفوز ثمين بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ليوناردو باتيستاو (14) وجيرار مورينو بالاغيرو (34).
ولحق إشبيلية وإسبانيول باتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وليغانيس وألافيس الوصيف التي حجزت بطاقاتها الثلاثاء والأربعاء.
ويختتم إياب ثمن النهائي لاحقا بمباراة برشلونة حامل اللقب مع سلتا فيغو 1-1 ذهابا.