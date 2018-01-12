وقال ترامب ضاحكا بينما كان يرد على أسئلة من صحفيين بعد فعالية بشأن إصلاح السجون في البيت الأبيض إنه إذا لم يمر الكشف بسلام فسوف تتلقى سوق الأسهم ضربة.

وأضاف "أعتقد أنه سيمر بشكل طيب للغاية. ستكون مفاجأة قوية لي إذا لم يحدث ذلك. الأفضل أن يمر بسلام".

وسيكون الفحص بمركز والتر ريد الطبي في ماريلاند الأول لترامب منذ توليه السلطة قبل نحو عام.

كان الكشف الطبي على ترامب قد أعلن في مطلع الشهر الماضي بعدما تلعثم في جزء من خطاب أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.