وأظهر محضر اجتماع ديسمبر كانون الأول أن المركزي الأوروبي يجب أن يعيد النظر في توجهات سياسته في أوائل 2018 وأن يعدل تدريجيا لغته لتعكس تحسن آفاق النمو.

وشهد الدولار المزيد من الضعف بشكل عام بعدما أظهرت بيانات ارتفاع طلبات إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة وانخفاضا في أسعار المنتجين، وهو ما يجعل حيازة الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1322.36 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي بعدما لامس 1326.56 دولار الأربعاء، وهو أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير شباط 0.2 بالمئة إلى 1322.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.24 بالمئة إلى 16.98 دولار للأوقية بعد أن سجلت الأربعاء أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 16.86 دولار.

وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 983.50 دولار للأوقية بعد أن سجل 985.10 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الخامس عشر من سبتمبر أيلول.

وزاد البلاديوم 0.23 بالمئة إلى 1085.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في تسعة أيام عند 1075.50 دولار.