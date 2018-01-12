وقالت المنظمة إن التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب ألمانيا شكل "فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح".

وقال المدير العام للمنظمة احمد أزومجو في بيان إن هذا الأمر "يبشر بنهاية عملية نزع الأسلحة الكيميائية الليبية، وخطوة أخرى نحو إنجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الأسلحة الكيميائية".

ونقلت سفينة دنماركية مخزونا مكونا من 23 خزانا من المواد الكيميائية في 30 آب/أغسطس عام 2016 من مرفأ مصراتة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووصلت هذه المواد في أيلول/سبتمبر 2016 إلى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الأسلحة التي تشغّلها شركة "غيكا" المملوكة من الدولة الألمانية.

وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وقالت المنظمة "تدمير ما تبقى من الفئة 2 لأسلحة ليبيا الكيميائية في منشأة غيكا يجعل نسبة الكمية الإجمالية لأسلحة ليبيا الكيميائية فئة 2 المدمرة 100%".

وأضافت أن "ليبيا دمرت سابقا كل الأسلحة الكيميائية من الفئتين 1 و3".

أكثر من 96% من الأسلحة المصرح عنها عالميا قد تم تدميرها وتحققت منها المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 2013 نتيجة جهودها في هذا المجال.