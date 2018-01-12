وذكر بوتن في لقاء مع رؤساء تحرير وسائل الاعلام أن زعيم البلاد الشيوعية المعزولة "رجل سياسي ماهر تماما وناضج".

وصرح "أعتقد ان السيد كيم جونغ أون فاز في هذه الجولة. لقد أتم مهمته الاستراتيجية: لديه سلاح نووي، صاروخ يصل مداه الإجمالي إلى 13 ألف كلم يستطيع عمليا الوصول إلى أي مكان على الأرض، أي مكان في أراضي عدوه المحتمل".

وتردى الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ عامين مع إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب نووية جديدة وتكثيفها عمليات إطلاق الصواريخ.

وجرت الثلاثاء محادثات بين سيول وبيونغيانغ؛ وهي الأولى بين الطرفين منذ أكثر من عامين، وتم الاتفاق خلالها على أن ترسل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى الشهر المقبل إلى الألعاب الأولمبية التي تنظمها كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ، وعلى إجراء محادثات جديدة رفيعة المستوى.

وقال ترامب، الأربعاء، إنه منفتح بشروط على إجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي.