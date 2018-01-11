وأكدت اسبينوزا طلب أسانج الحصول على الجنسية في مؤتمر صحفي في كيتو، وقالت إنها تخشى على حياة أسانج من تهديدات من دول تمثل طرفا ثالثا، وفق "رويترز".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن في وقت سابق، أن بريطانيا رفضت طلبا من الإكوادور لمنحه وضعا دبلوماسيا.

ويتحصن أسانج منذ أكثر من خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن التي منحته حق اللجوء في 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب.

لكن أسانج يخشى محاكمته في الولايات المتحدة على خلفية نشره كمية كبيرة من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية السرية.