وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في قطاع غزة بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص صوب فلسطينيين تجمعوا شرق مخيم البريج المتاخم لحدود إسرائيل، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان :"استشهد أمير أبو مساعد وعمره 16 عاما برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج"، لافتا إلى أن الجرحى الثلاثة أصيبوا بالرصاص الحي ونقلوا إلى مستشفى "شهداء الاقصى" القريب من المخيم لتلقي العلاج.

وأشار أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن حالة المصابين الثلاثة "متوسطة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل مواجهات بشكل متكرر منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مطلع ديسمبر الماضي.

مواجهات في نابلس

وفي الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي فتى، خلال مواجهات اندلعت في قرية عراق بورين القريبة من نابلس، وفق ما أورد مراسلنا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية "أن الفتى علي قينو (16 عاما) من عراق بورين، أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده لاحقا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق عمليات بحث واسعة في محيط نابلس منذ مساء الثلاثاء، بحثا عن منفذي هجوم قتل فيه مستوطن إسرائيلي، كما نصب حواجز عديدة في شمال الضفة للغاية نفسها.

وتعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة توترا كبيرا منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقتل منذ ذلك التاريخ 16 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1800.