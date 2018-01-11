وذكر متعاملون أن الدولار الأميركي أصبح يعادل 32 جنيها سودانيا، حسب موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني.

وكان الدولار الأميركي يساوي 30 جنيها سودانيا خلال التعاملات المالية، الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع الدولار في السوق الموازية 31.5 جنيها.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تدخل البنك المركزي بضخ مبالغ مقدرة من العملات في المصارف لمجابهة احتياجيات البلاد من الإستيراد.

وبلغت واردات السودان العام الماضي 6.8 مليار دولار فيما بلغت الصادرات 3.9 مليار دولار.

وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع، منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في أكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما.

وتوقع كثيرون أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن النتيجة جاءت معاكسة.

وكان السودان خفض السعر الرسمي لعملته أمام الدولار من 6.9 إلى 18 جنيها مطلع يناير الجاري، لكبح الطلب على النقد الأجنبي.