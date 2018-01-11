وقالت وزارة الآثار في بيان، الخميس، إن أحد المبنيين يعود إلى عصر الملك "جد كا رع أسيسي" من ملوك الأسرة الخامسة الذي حكم مصر قبل 4400 عام، وفق "فرانس برس".

أما المبنى الثاني فيعود إلى عصر الأسرة السادسة التي حكمت مصر بين العامين 2323 و2135 قبل الميلاد.

وقال رئيس قطاع الآثار الفرعونية في المجلس الأعلى للآثار، أيمن العشماوي، إن "المجمع يتكون من مبنيين ضخمين يحتويان على العديد من الغرف ولم يتم الكشف عنهما بالكامل".

وأضاف "هذان المبنيان استخدما كمبان إدارية لفرق التعدين التي كانت تتجه إلى الصحراء الشرقية للبحث عن الذهب والنحاس والكثير من أنواع الحجارة الكريمة".

وعثرت البعثة على عدد كبير من الأختام، التي كانت "تستخدم في ختم كل ما يدخل المخازن ويخرج منها"، إضافة إلى مراسلات المسؤولين في الموقع مع الملك.

ويقول المؤرخون إن عهد الملك جد كا رع تميّز بإرسال البعثات لاستخراج المواد الخام وخاصة النحاس من منطقة جنوب سيناء (وادي مغارة).