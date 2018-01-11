والأربعاء نشرت تقارير صحفية تصريحات لأبيدال (38 عاما)، قال فيها إنه أثناء فترة مرضه بورم في الكبد، كان يرسل لزملائه مقاطع مصورة لتحفيزهم وتشجيعهم قبل المباريات.

وأضاف المدافع الفرنسي أن ميسي أبدى عدم ارتياحه لرؤية هذه اللقطات، وقال له: "لا ترسل مثل هذه الأشياء مجددا لأنها تؤذينا".

لكن يبدو أن أبيدال شعر أن تصريحاته السابقة فهمت خطأ، فصحح ما قاله في تغريدة جديدة على "تويتر"، كتبها الخميس.

وقال اللاعب الدولي السابق: "توضيح: عندما كنت أرسل المقاطع لتحفيز زملائي لم يقل لي ليو ميسي أبدا ألا أرسل المزيد. ليو قال لي إنهم لا يريدون رؤيتي في هذه الحال (المرض)، لكنه لم يقل أي كلمات تسيء لي".

وفي 2011 اكتشف الأطباء إصابة المدافع الفرنسي بورم في الكبد، وفي العام التالي غاب عن الملاعب لأشهر لإجراء جراحة دقيقة لزراعة كبد، قبل أن يعود للعب مع برشلونة في 2013.

واعترف أبيدال (38 عاما) بأنه واجه الألم الأقسى في حياته، عندما اضطر إلى الابتعاد عن الملعب، إلا أنه واظب على تشجيع زملائه، برسائل مصورة كان يرسلها إليهم.